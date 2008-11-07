София Ротару исполнит неизданную песню Руслана Квинты

Вчера известный режиссер Семен Горов приступил к съемкам новогоднего мюзикла «Красная шапочка» при участии популярных украинских артистов. Главную роль – собственно, Красной Шапочки исполнит первая проводница нашей страны Верка Сердючка. София Ротару также выступит в одной из главных ролей. Специально для нее известный композитор Руслан Квинта написал песню под названием «Моцарт». Несмотря на то, что репертуар Народной артистки трех стран довольно таки многогранный, София Михайловна не решалась исполнить эту песню, ведь она не похожа ни на одну из композиций из ее репертуара. Песня «Моцарт» долгое время пролежала в творческой лаборатории Руслана Квинты, и все ждала подходящего момента. Теперь этот момент наступил, и София Ротару с удовольствием исполнит композицию «Моцарт» в новом фееричном мюзикле «Красная Шапочка».