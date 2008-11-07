СРОЧНО! Наталия Волкова осталась без денег

На днях с Наталией Волковой случился непредвиденный казус. После трудового дня, отснявшись в хит-параде «О-20», певица отправилась немного проветриться, но она и не догадывалась, чем для нее обернется обычная прогулка. Наталия заметила на витрине сумочку, которую хотела приобрести еще давно, и зашла в бутик. Цена в 1000 у. е. вовсе не остановила ее от нового приобретения. Но после этого у Наталии произошла цепная реакция, и она уже не смогла сдержать себя в порыве шопомании. Волкова продолжала заходить во все бутики, которые встречались ей по дороге – до тех пор, пока не потратила весь кеш, который имелся у нее при себе. Мало того, были потрачены даже все сбережения, хранившиеся на ее персональном банковском счете. В итоге Наталия Волкова совсем забыла о том, что в ее автомобиле совсем пустой бак, поэтому позвонила своей подруге – известной писательнице, чтобы та привезла ей канистру бензина. Зато гардероб Наталии Волковой пополнился существенно, и теперь она будет блистать на экране все в новых и новых образах.