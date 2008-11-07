ШОК! Ксюша Собчак превратилась в вонючку

Проект Первого канала «Последний герой», в котором Ксения Собчак выступила в роли ведущей, рискует получить продолжение - шоу «Последняя волосинка». В Панаме, где проходила съемка, Ксения Анатольевна проявила чудеса практичности - заплела волосы в дреды, чтобы распрощаться с необходимостью мыть голову каждый день. Да что там каждый день! С такой прической делать это и вовсе не обязательно - даже если речь идет о таком внушительном сроке, как сорок дней. Над новым образом Ксюши колдовали аборигены - за годы жизни в райском уголке, куда в один прекрасный день привезли русских знаменитостей, панамские девушки сделали плетение дредов своим основным ремеслом. После окончания съемок Собчак быстро пришла в себя и переключилась на московский ритм, а вот ее волосам теперь предстоит долгий период реабилитации. - Если носить африканские косички больше месяца и при этом находиться на солнце, то это очень вредит корням волос. Когда человек снимает их, то у него происходит выпадение 40% волос. Для их восстановления необходимо очень много времени. Волосы лучше всего оздоравливать народными средствами. Например, делать кефирные маски, а лучше всего майонезом - втирать в корни, - рассказали LIFE.RU в институте красоты на Арбате.