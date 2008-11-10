Солист «Ундервуда» не будет отмечать день рождения

Участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко 10 ноября отметит свой 36-й день рождения. «Первый раз в жизни не буду отмечать день рождения. Решил в этом году изменить своим привычкам и не праздновать. Хотя, в отличие от всех своих коллег, которые предпочитают не придавать значение этому дню, я считаю, что это хороший праздник», - рассказал корреспонденту Intermedia Владимир. А причиной неотмечания стало то, что Ткаченко, как он сам сказал «просто по-человечески устал». «Череда последних событий была такова (музыкант имеет ввиду две презентации нового альбома. - Прим. ред.), что я утомился от повышенного внимания к своей персоне. Поэтому не будет в этом году большого праздника с большим количеством приглашенных», - сказал Владимир. Но провести этот день музыкант планирует в узком кругу родных и близких.