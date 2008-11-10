Таисия Повалий осудила политику Украины

Во время гастролей в Екатеринбурге народная артистка Украины осудила политику своего правительства, из-за того что оно считает Россию врагом! В гастрольный тур по России самая популярная певица республики отправилась с тяжелой раной на сердце. - Еще вчера это была и моя страна, - с болью говорит Повалий. - Но кому-то выгодно нас разъединить. Сегодня украинские политики все делают для того, чтобы признать Россию врагом! Но я уверена, что скоро все изменится! Скоро у нас очередные выборы. И те, кто мерзли на майдане, сделают правильный выбор. Если только у них получится выгнать народ на выборы - ведь сейчас у людей депрессия и разочарование. Но я абсолютно уверена, что люди думают не как политики, пройдет немножко времени - и мы снова объединимся! По иронии судьбы гастроли Таисии Повалий, совпали с мировым финансовым кризисом. Но певица утешает себя тем, что она сейчас не на Украине! Life.ru она призналась, что в России ей комфортней. - На мне, слава богу, кризис не отразился, - Таисия крестится. - Но у нас на Украине сегодня и вчера нельзя было купить ни доллар, ни евро. Курс сумасшедший - гривна упала. Людей сокращают. Наши самые большие предприятия остановились. На чем держалась вся экономика Украины - крупные металлургические заводы остановились, люди уволены. Чем это закончится, я не знаю. Лично я умчалась из страны - и вот теперь я здесь у вас, у вас спокойнее! А все новости своей страны узнаю в Интернете.