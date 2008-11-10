Филипп Киркоров пополнил ряды милиционеров

На съемке концерта, посвященного Дню милиции, который состоялся в СК «Лужники», Филипп Киркоров предстал в образе милиционера, став главным героем импровизированного звездного маскарада. Костюм профессионального гибэдэдэшника, заказанный у известного дизайнера, обошелся поп-королю в 200 000 рублей. Газманов Кроме Киркорова, быстро вживающегося в любой образ, наряд милиционера примерил бессменный участник подобных концертов Олег Газманов. Сначала артист спел дуэтом с молодой певицей Леной Валевской, после чего устроил на сцене шоу, по уровню физической подготовки достойное выпускника физкультурного института. Кстати, форму для концерта ему одолжили настоящие милиционеры. Концерт Несмотря на торжественность момента, многие участники концерта вели себя как на экспромтном капустнике, а не серьезном концерте. Так, народный артист Иосиф Кобзон, который был ведущим вечера, уехал прямо в середине концертной программы. Как выяснил LIFE.RU, Иосиф Давыдович отправился на другую съемку - в Кремль. Однако, прежде чем уйти, 70-летний певец порядком подпортил выступление некоторых артистов - например, Иосиф Давыдович чуть было не сорвал выход певицы Валерии. Кобзон перепутал ее с младшей коллегой по цеху - Алсу. После выступления молодой певицы Иосиф Давыдович назвал ее Валерией. - Поприветствуйте - Валерия! - громко сказал Кобзон, показывая на Алсу. В этот момент за кулисами все просто ахнули, услышав такой ляп из уст уважаемого человека. - Вы слышали, да он Алсу назвал Валерией! - переговаривались шокированные режиссеры концерта. - Ну вот, пять лет проучилась у Иосифа Давыдовича, а он забыл, как меня зовут, - расстроилась Валерия. Проблемы В этот вечер певице было как никогда трудно, ведь накануне в семье Валерии произошло большое горе. Ее 95-летнюю бабушку госпитализировали в московскую больницу. Прямо перед собственным юбилеем Валентина Дмитриевна упала и сломала вторую шейку бедра. Сейчас ей предстоит сложная операция. Валерия очень переживает за здоровье любимой бабушки, потому что это уже третья операция за год. И состояние Валентины Дмитриевны крайне нестабильное. - У нас бабушку сейчас привезли в Москву, чтобы сделать операцию, - рассказывает супруг певицы Иосиф Пригожин.