На Эдиту Пьеху навели порчу

Всенародно любимая певица Эдита Пьеха подверглась настоящей энергетической атаке со стороны недоброжелателя из сферы шоу-бизнеса. На певицу навели тяжелейшую порчу и сглаз, от которых она не может избавиться уже больше месяца. Эдита Станиславовна уже отчаялась вылечиться у врачей и решила обратиться за помощью к Богу. - Лечиться от сглаза не имеет смысла, - грустно вздыхает обычно жизнерадостная артистка. - Лучше помолиться. Я сама ставлю свечки за свое здоровье каждый день и прошу всех поклонников поддержать мои молитвы. Я не хочу умирать! Эдита Станиславовна всегда была сильной женщиной и никогда не обращала внимания на свои недуги. Слабость и вялость неожиданно свалили с ног великую артистку, и она попала в больницу с диагнозом «переутомление». - Я очень расстроена, что из-за своего состояния вынуждена отменить концерты, - делится с Life.ru певица. - Не могу поверить - неужели это все происходит со мной?! У меня полностью "полетел" иммунитет! Началось все с простуды, потом воспаление легких, потом ангина! Уже 2-й месяц я так страдаю... Эту порчу, я думаю, на меня навел человек из шоу-бизнеса. Я раньше всегда была защищенной, передо мной словно стена невидимая стояла, а теперь вдруг открылись все слабые места.