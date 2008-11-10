СРОЧНО! Умерла мама Надежды Бабкиной

В семье Надежды Бабкиной страшная трагедия: умерла мама великий певицы. 84-летняя Тамара Бабкина скончалась от сердечного приступа. Тамаре Александровне стало плохо в ванной, где она затеяла стирку. Сердце женщины внезапно остановилось и она не успела даже позвать на помощь. Бездыханное тело матери народной артистки нашли на полу ванной комнаты спасатели, которых вызвали обеспокоенные родные Бабкиной. Чтоб попасть в ее квартиру, мчсникам пришлось выбивать дверь. - Я весь этот день чувствовала какую-то тревогу, - говорит life.ru Надежда Бабкина. - И когда мне позвонили родные из Астрахани и сказали, что случилось непоправимое, я сразу поняла: несчастье с мамой! Я тут же отменила все съемки новогодних представлений, в которых сейчас участвую, и полетела к маме. Сын Надежды Бабкиной Данила с женой Татьяной приехали на похороны бабушки из-за рубежа. Мама Тамар Александровна давно чувствовала недомогание. Накануне 84-летнего дня рождения у нее сильно разболелось сердце. - У сестры появились отеки, заболели ноги, голова, - говорит сестра покойной Лидия Александровна. - Надя очень забеспокоилась, уговаривала мать лечь в больницу, но она не захотела. У Тамары, как и у Нади, характер решительный: если чего-то не хочет, ее не заставишь. Надя наняла ей медсестру, которая дома делала ей уколы. На день рождения матери певица прилетела в Астрахань, чтобы поддержать самого родного человека и привезла ей в подарок 83 розы. После приезда любимой дочери Тамара Александровна почувствовала себя лучше. Месяц спустя сердечный приступ повторился. Тамару Бабкину похоронили рядом с мужем, который умер 18 лет назад.