Бумбокс сыграет новые песни

14 ноября на одной из самых крупных концертных площадок в Москве, в ROLL HOLLе на Тульской, состоится большой сольный концерт украинской группы "Бумбокс". Эта команда, названная радио "Максимум" открытием года в представлениях не нуждается! Их звучание - тонизирующий коктейль с элементами джаза, реггей, хип-хопа, соула и современного гитарного мэйнстрима, который пришелся по вкусу ценителям качественной музыки. Музыканты много гастролируют, неизменно собирая аншлаги – более того, все билеты на их концерты обычно заканчиваются еще в предварительной продаже. Матиюка – лучший скретч-мастер Украины и, конечно же, Андрей Хлывнюк - искренний и экспрессивный вокалист. 14 ноября состоится эмоциональное, живое и зажигательное выступление группы "Бумбокс": новые песни на английском, русском и украинском языках со свежего альбома "III", а также проверенные хиты из первых двух дисков группы, которые уже успели полюбиться московской публике.