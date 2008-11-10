Дима Колдун выступил на разогреве Scorpions

7 ноября в Минске состоялся концерт в поддержку нового альбома «Humanity: Hour I» легендарных Scorpions. Пришедших на концерт ждал сюрприз от группы – по приглашению именитых немцев перед ними выступил Дмитрий Колдун. Два года назад он уже имел опыт сотрудничества с группой на Фабрике Звезд. Тогда Дмитрий Колдун исполнял на одной сцене с Клаусом Майне (Klaus Meine) хит всех времен и народов «Still Loving You». После совместной работы, от солиста Scorpions поступало приглашение исполнять эту песню в рамках тура группы. По причинам занятости в известном телевизионном проекте, Диме пришлось отказаться. Теперь они вновь встретились на одной сцене. «Недавно я послал Клаусу несколько песен из новой программы, и в ответ через его менеджмент поступило предложение исполнить их на концерте в Минске, где я родился и вырос. Естественно, я не мог отказаться!» – признается NEWSmusic.ru Колдун. Выступление было ответственным вдвойне – мало того, что Дима вышел на сцену перед знаменитым коллективом, так это еще была премьера его новой группы и новой концертной программы, которая кардинально отличается от прежней. Группе Scorpions очень понравилось выступление Колдуна, о чём они сказали сами, пообщавшись с артистом после концерта. «Я воспитывался на рок-музыке, – рассказывает Дима. – С детства тяготел к ней и новые песни очень близки мне по духу. В них больше плотного живого звучания и философии в текстах». На зрительский суд были представлены как известные радиослушателям композиции «Ангел мечты», «Безработная любовь», так и совсем новые – «Не рай», «Плохая новость», «Поезд на юг». По возвращении в Москву Дмитрий Колдун возобновил репетиции рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», где он играет главного героя. Напомним, что премьера постановки состоится 27-30 ноября.