Виктория Бэкхем спешит на ужин с геями

Помешанная на шмотках супруга Дэвида Бекхема боялась опоздать на встречу с Доменико Дольче и Стефано Габбана. Ее волнение проявлялось во всем: она ехала в машине с напряженной миной, постоянно поправляла свою ультракороткую прическу и вытирала с красной сумочки воображаемые пятнышки. Виктория Бэкхем выбрала лучший, по ее мнению, наряд в гардеробе и благодаря ему была похожа больше на обручальное колечко с рубином, чем на живого человека. Похоже, за столиком троица обсуждала не победу Барака Обамы и даже не аппетитную попу Дэвида Бэкхема, а дела - Вики и дизайнеры покинули ресторан Cipriani с задумчивостью на лице. Только мужчины выбрали главный выход, а модница - запасной, предназначенный для персонала.