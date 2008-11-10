Рудковская спасла Баскова от скандала

Пятничный вечер мог иметь для золотого голоса России весьма непредсказуемый финал. Отработав концерт «Лучшие песни-2008» на сцене Кремлевского дворца, любимец публики в компании Филиппа Киркорова и Яны Рудковской отправились в ночной клуб на показ коллекции модного трио «Фреш арт». Туда же пожаловала и бывшая супруга Николая Светлана Шпигель, с которой, как судачат в тусовке, Басков предпочитает держаться на расстоянии (чтобы не провоцировать эмоциональные разговоры на фоне нового романа с дочерью Монтсеррат Кабалье Манситой). Увидев бывшего супруга, Светлана в считанные секунды оказалась рядом. Скандала было не миновать, но на помощь другу во время подоспела Яна Рудковская. Шепнув Баскову на ухо пару слов, продюсер Димы Билана ловко увела Николая в сторону выхода. Избежав ненужного конфликта, Николай пребывал в шикарном настроении, и даже периодически подшучивал над Киркоровым: «Филипп, вот скажи, как бы ты хотел встретить старость?» «Я бы хотел умереть в роскоши!» - парировал поп-король. «Хотел бы я это видеть!» - не унимался Басков. «Намек понял!» - кивнул Киркоров и тут же пригласил на новоселье всю честную компанию в свою новую квартиру на Филипповском переулке. Тайная вечеря длилась почти до самого утра. Первыми гостеприимного Филиппа покинул Басков (захотел выспаться – как-никак только вернулся из тура), а за ним, спустя час, – Яна Рудковская и Евгений Плющенко, сообщает kp.ru. Показ "Fresh Art" собрал в стенах элитного клуба "Рай" весь звездный бомонд, отмечает Toppop.ru. Vip гостей было столько, что всем остальным приглашенным негде было присесть. Все места были заняты. В партер клуба не пускали даже журналистов. "Грехопадение в раю" удалось. Сцены страшного насилия, грязи, специально подобраная музыка, абсолютно точно передающая тот модный колорит вещей, который пытались донести до зрителя "Фреш Арты". На подиуме в этот вечер работали самые нестандартные модели: фрики, накачаные самцы и трансы. Действо понравилось всем.