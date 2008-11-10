Филипп Киркоров получил золотого атланта в пятый раз

Весь в золоте и гламуре предстал пред очами публики певец Киркоров по время вручения престижной Всемирной музыкальной премии World Music Awards (WMA). Артист приехал неспроста: за наградой. Киркорову вручили статуэтку WMA уже в пятый раз. Церемония оказалась юбилейной – двадцатой по счету. Премия была учреждена в Монако в 1989 году. С тех пор она ежегодно присуждается музыкальным группам и исполнителям, продавшим наибольшее количество своих альбомов в глобальном или же региональном масштабе. В этом смысле Киркоров постарался:его альбом «Для тебя» разошелся тиражом более миллиона экземпляров. На церемонии артист достаточно волновался, как будто получал своего позолоченного атланта, держащего на вытянутых руках земной шар, в первый раз. Появление Киркорова еще долго будет помнить европейская публика. Своим появлением Киркоров, что называется, сразил народ на повал. Смокинг в золотых тонах специально для этого номера Филиппу Валентин Юдашкин. И даже балет одели в ярко-красное облачение, а в качестве реквизита танцоры использовали уникальные пятиметровые веера из страусиных перьев. Кстати, церемония награждения проходит под патронажем князя Монако Альбера II. Своего позолоченного атланта уже получили Лучано Паваротти, Майкл Джексон, Тина Тернер, «Бон Джови» и другие не менее именитые артисты. После окончания церемонии Киркоров надолго оставаться не стал, а улетел тот час же в Москву на частном самолете, чтобы выступить на Дне Милиции в Кремле. Кстати, на концерте он предстал в образ….ГИБДДшника. Специально для этого выступления ему также сшили дизайнерский костюм. Поговаривают, что он обошелся Киркорову в 200 тысяч рублей! Гламурный артист как говорится, гламурен везде!