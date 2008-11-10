Жена Антона Зацепина уже беременна: первый токсикоз

Несколько недель назад, во время свадьбы Антона Зацепина с Екатериной, Максим Волков подарил им своё выступление. Зацепины же нанесли ему ответный визит на презентацию, где случилось совсем непредвиденное. Когда Максим исполнял свою третью песню, Катя вдруг почувствовала лёгкое переутомление из-за первого месяца беременности. Встревоженный Антон перевёл жену в соседний зал клуба и уже ни на шаг не отходил от неё. «Мой ребёнок явно станет музыкантом, раз только сегодня заставил обратить на себя внимание!» - восхищенно признался NEWSmusic.ru Зацепин. Отпоив чаем жену, Антон вернулся с ней в зал. Весь вечер они были внимательными слушателями первого сольного концерта Максима Волкова, а на медленной последней композиции Антон пригласил Катю на романтический танец.