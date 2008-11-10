Анита Цой выступит в нью-йоркском зале «Максимус»

21 ноября певицу Аниту Цой пригласили выступить на церемонии награждения победителей премии «AdVision Awards 2008», которая состоится в театре «Максимус» в Нью-Йорке. В большом зале, совмещающем в себе размах стадиона и потрясающее качество звука, участники и гости конкурса смогут увидеть живое выступление звезды российской эстрады. Анита представит заокеанским зрителям свое блистательное концертное шоу «На восток», созданное к 10-летнему юбилею творческой деятельности и посвященное выходу одноименного альбома. В программу войдут уже полюбившиеся поклонникам артистки песни «Абсолютная игра», «Lover», «Панорама», «Погода — это мы», «Ла-ла-лэй» и «На Восток», а также хит «Небо». Выступление в рамках «AdVision Awards 2008» предвосхитит запланированное на ближайшее время турне певицы по городам США. «Я не торопилась с выступлениями в Соединенных Штатах, - рассказала Анита. - Мне хотелось, чтобы моя программа состоялась в идеальных условиях, гармонично сочетая место, время и настроение, причем не только мое, но и слушателей. Предстоящая церемония подходит для этого как нельзя лучше». Организаторы выбрали от России «На Восток» Аниты не случайно - потому что только лучшее шоу достойно представлять страну на этом ежегодном мероприятии. «Я уже работала на территории США, в Лас-Вегасе пела в мюзиклах, даже выпускала альбомы, - вспоминает Анита. - Но тогда я выступала больше в качестве любознательного ученика, сегодня же готова представить Россию на высшем уровне и показать, что россияне тоже умеют делать блистательные шоу». Организаторами Третьего Ежегодного Международного Конкурса Русскоязычной рекламы «AdVision Awards 2008» станут одно из крупнейших маркетинговых агентств Global Advertising Strategies и «Первый канал. Всемирная сеть». Официальный сайт «AdVision Awards»: http://www.advisionawards.com/