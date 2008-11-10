Новый альбом Анастасии Стоцкой пересекает океан

На днях демо нового альбома известной певицы и актрисы Анастасии Стоцкой было отправлено с сухогрузом в Америку. Капитан корабля – поклонник известной артистки - зашел в гримерку Стоцкой во время ее владивостокских гастролей и вручил диве эскимосский амулет с Аляски, куда бравый моряк, по его словам, поставляет зерно. Анастасия, покоренная таким вниманием, подарила ему несколько треков со своего будущего диска «Делаю вид…». «Очаровательная фигурка в форме птички из клыка моржа станет теперь моим талисманом, - рассказывает Анастасия. – Мой новый знакомый выменял его у аборигенов Аляски и в течение долгого времени не расставался с этим оберегом. Свою запись я отдала морскому волку со словами, что этот диск - тоже заговоренный: он отгоняет плохое настроение и воскрешает хорошие воспоминания о приятной встрече. Капитан взял CD в рейс, так что мои новые песни, еще не выйдя в России, уже отправились «контрабандой» в путешествие за океан». Стоцкая посетила Дальний Восток с антрепризным спектаклем «Большая зебра», в котором наряду с Анастасией задействованы Гарик Мартиросян, Лариса Гузеева, Анна Терехова и другие артисты.