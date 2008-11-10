Сергей Кристовский из Uma2rmaH запел сольно

Кажется, в группе Uma2rmaH грядут большие перемены. Не исключено, что группа, того и гляди, может распасться на две полноценных составляющих. А иначе как объяснить тот факт, что один из солистов коллектива уже поет сольно! На днях в Hard Rock Cafe Сергей Кристовский намерен представитьсвою дебютную сольную пластинку "Через города". В альбом вошли песни, написанные Кристовским-старшим в последние годы, в основном, после переезда в Москву. Напомним, что еще в Нижнем Новгороде Сергей Кристовский был активным деятелем местного рок-движения, участвовал в создании и становлении трех групп, одна из которых даже победила в международном конкурсе в Германии, в их составе выпустил три альбома. Основав совместно с братом Владимиром самый успешный свой проект, Uma2rmaH, Кристовский-старший не оставлял самостоятельного музыкального развития, продолжал писать песни, и вот, наконец-то, впервые выпустил свой собственный сольный альбом. На презентации ожидается присутствие большого количество коллег-музыкантов, которые придут поздравить Сергея. Несомненно, в первых рядах будет Владимир Кристовский. Возможно, он тоже выйдет в этот вечер на сцену, чтобы исполнить с братом дуэт. Остается только гадать, разовая ли это акция или сольные выступления войдут в привычку. Тогда что станет с группой?