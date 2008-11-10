Сказка для взрослых «Отторжение» с Богданом Ступкой поедет в Канны

В Киеве завершились съемки фильма "Отторжение" с Богданом Ступкой. Продюсеры планируют отправить ленту на Каннский кинофестиваль, сообщает ежедневная газета "15 минут". В основу ленты легла повесть Андрея Саломатова. По словам режиссёра фильма Владимира Лерта, "Отторжение" станет фантасмагорической мелодрамой, сказкой для взрослых. В картине задействованы Богдан Ступка, Сергей Бабкин ("Русское", "Сокровище" и "День Радио"), Александр Баширов ("Жмурки", "Асса", "Игла", "Груз-200", "Питер FM") и Агния Дитковските ("Жара", "Знаки любви"). "Происходят паранормальные вещи, мир рушится. Главный герой, которого сыграл Сергей Бабкин, пытается выяснить, что происходит с планетой... И вдруг он встречает свою любовь", - рассказал режиссёр. Саундтреком к фильму станет песня группы "Бумбокс" "Наодинці". Лерт снял музыкантам клип на эту композицию. Его можно будет увидеть уже в декабре. Ещё одним саундтреком станет песня Бабкина, записанная вместе с Национальным симфоническим оркестром Украины. Релиз картины запланирован на май 2009 года. Премьера пройдёт в Украине и России. По словам продюсера ленты Андрея Савенко, не исключено, что кинолента поедет в Канны. Напомним, что съёмки ленты "Отторжение" стартовали в начале октября этого года. Продюсеры называют фильм авторским и на коммерческий успех картины больших ставок не делают. На днях Богдан Ступка получил награду за лучшую мужскую роль на III-м Римском кинофестивале - за главную роль в украинско-польском фильме "Сердце на ладони" режиссёра Кшиштофа Занусси. Ступка признался, что мечтает получить "Оскар".