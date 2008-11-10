Мадонна раскручивает новую Бритни Спирс

Поп-звезда, которая отмечает свое успешное возвращение на сцену, неожиданно появилась на сцене во время исполнения композиции «Human Nature». Бритни продемонстрировала свой новый элегантный образ и появилась на шоу в белой блузке и черных атласных брюках, которые подчеркнули ее великолепную фигуру. Как и сообщалось ранее, на шоу также появился и бывший возлюбленный мисс Спирс, известный поп-исполнитель Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake). Несмотря на слухи о совместном выступлении Бритни и Джастина, их воссоединения так и не произошло - музыкант появился на сцене в самом конце шоу и исполнил с Мадонной хит «4 Minutes». Напомним, что данный концерт проходил в рамках мирового гастрольного тура Мадонны «Sticky & Sweet», сообщает siteua.org.