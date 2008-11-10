Мандат Мисс Словении продлён до следующего лета: нет денег на конкурс-2008 время публикации: 9 ноября 2008 г., 12:47 последнее обновление: 09:05 В этом году жители Словении будут лишены радости наблюдать за очередным конкурсом местных красавиц. Из-за отмены конкурса победительнице соревнования 2007 года Тадейе Тернар продлили мандат первой красавицы Словении до следующего лета. Словенское государственное телевидение, главный спонсор ежегодного конкурса красоты "Мисс Словения", не смогло в 2008 году найти 250 тысяч евро на организацию шоу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на белградский телеканал "Б92". Предполагается, что недостаток средств вызван масштабными затратами в связи с участием Словении в пекинской Олимпиаде, председательством страны в ЕС, парламентскими выборами и празднествами по случаю юбилея со дня основания национальной службы Гостелерадио. Конкурс "Мисс Словения" проводится ежегодно с 1992 года