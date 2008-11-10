Надя Ручка матерится, как сапожник

Обаятельная солистка «Блестящих» призналась Daily Show, что у нее есть один недостаток, от которого она мечтает избавиться, так как он не украшает девушку. Оказывается, Надя материться по поводу и без такового. И, самое ужасное, этот процесс не поддается контролю. «Я просто не замечаю, как у меня вырывается бранное слово! – улыбается Ручка. – И в этот момент я не обязательно расстроена или сердита. Просто матерюсь, и все, даже в замечательном настроении. Не знаю, есть ли способ избавиться от этого, но я стараюсь!» Коллеги артистки уже предложили шутки ради довольно эффективный способ борьбы с матом – штрафовать красавицу за каждое нецензурное слово. А чтобы излечение проходило быстрее, сумма наказания должна быть ощутимой. Так что Ручка или разорится, или к своему облегчению все-таки перестанет ругаться.