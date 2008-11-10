ШОК! Григорий Лепс доставлен в реанимацию

9 ноября за час до начала концерта в городе Дмитрове один из самых популярных отечественных исполнителей Григорий Лепс потерял сознание и был срочно госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом "внутреннее кровотечение и открытая язва желудка". В ночь на 10 ноября специализированной бригадой скорой помощи певец был доставлен в Боткинскую больницу и в данный момент находится в реанимации. Врачи уже прогнозируют его скорейшее выздоровление. "Григория скоро доставят в общую палату, - рассказал Виктор Дробыш, друг Григория Лепса. - С ним уже все в порядке. Он только что со мной говорил". У почитателей таланта Григория Лепса в Дмитрове остается возможность услышать любимого исполнителя после его выздоровления. "Билеты будут действительны на выступление, которое пройдет в Дмитрове позже, как только Григорий Викторович поправится, - заверила корреспондента Дней.Ру Майя Серикова, пресс-атташе артиста. – А сольные концерты, которые были запланированы на 14 и 15 ноября в Кремлевском дворце, перенесены на более поздние сроки". Отметим, что совсем недавно певец отметился в гостях у Аллы Пугачевой в прямом эфире радио "Алла", где во всеуслышание признался, что не принимает алкогольных напитков и ведет здоровый образ жизни. Однако большое количество гастролей старательного певца никак нельзя назвать здоровым образом жизни. К тому же поклонникам известно, что все песни Григорий Лепс исполняет в своей традиционной манере - на нерве, душой и сердцем, полностью выкладываясь. По словам врачей, здоровье Лепса подорвалось из-за загруженного гастрольного графика. Стас Пьеха, который поет дуэтом с Григорием Лепсом хит "Она не твоя", переживает за здоровье своего коллеги. 29 ноября им предстоит выступление на церемонии награждения "Золотой граммофон". "Я просто в шоке, - заявил Стас Пьеха.- Даже не знаю, что предпринять. Только что узнал эту страшную новость. Сейчас буду дозваниваться до Григория. Мы 29 числа должны быть номинированы..."