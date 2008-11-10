Джоли открыла секреты семейной жизни

Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают уже шестерых детей и умудряются одинаково хорошо справляться как с родительскими обязанностями, так и с работой. Так, Брэду Питту пришлось в одиночестве отправиться в Нью-Йорк. В обязанности актера входит появляться на мероприятиях, связанных с выходом на экраны фантастического фильма с его участием "Загадочный случай Бенджамина Баттона". Анджелина Джоли и дети тем временем были в Лос-Анжелесе, где актриса также оказалась по работе - на вечеринке по случаю выхода на DVD мультфильма "Кунг-фу Панда". Напомним, в этом анимационном фильме звезда озвучила Тигрицу. Дети Джоли и Питта остались в восторге от этой маминой роли, пишет Us Weekly. "Моим малышам очень нравится. Они очень, очень гордятся мной. У них игрушки мамы повсюду", - поведала Анджелина, имея в виду игрушечных Тигриц. - Они обожают Тигрицу. У них есть большая игрушка Тигрицы, и они постоянно надевают ей подгузники!" На самом деле подгузники сейчас нужны только самым младшим - близняшкам Вивьен и Ноксу. Им еще не исполнилось и четырех месяцев, но счастливая Джоли уже видит в малышах личности. По ее словам, уже сейчас заметно, что у Вивьен и Нокса разные характеры. "Они начинают становиться улыбчивыми, у них сейчас такой возраст, когда действительно начинает проявляться их личность, - делится подробностями семейной жизни Анджелина. - Это очень здорово". Рассказала Джоли и о том, что звездному семейству нравится делать в свободное время. Как оказалось, семья Джоли и Питта ничем не отличается от прочих: они так же любят просто поиграть и побыть все вместе.