Дочь Мадонны пытается спасти брак

В семейном деле звезды наметился неожиданный поворот. 12-летняя дочь поп-дивы Лурдес, узнав о том, что мама решила развестись с Гаем Ричи, закатила певице жуткую истерику. Оказывается, девочка очень сильно привязана к Гаю и не хочет, чтобы они с Мадонной расстались. Однако певица жестко настаивает на своем. Мадонна заявила Лурдес, что о совместном проживании не может быть и речи, но какие-то компромиссные варианты можно рассмотреть. Сообразительное чадо выставило ультиматум – раз уж развод, то без скандальных подробностей в прессе. Лурдес не хочет, чтобы таблоиды впредь смаковали скандальные подробности семейной жизни Гая и Мадонны. Это означает, что в декабре ( а именно на этот месяц назначен официальный развод) парочка должна разойтись полюбовно, то есть без суда, войны компроматов и громкой дележки имущества. Кроме того, Лурдес добилась у Мадонны гарантии, что Ричи будет видеться с ней и другими детьми беспрепятственно и так часто, как сам захочет.