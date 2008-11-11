Как изменилась Синди Кроуфорд к 42 годам

Знаменитая супермодель Синди Кроуфорд доказала, что над истинной красотой не властно даже время. 20 лет назад, будучи юной и свежей, эта шатенка с родинкой на лице покорила весь мир. Теперь, когда ей уже за 40, Синди вновь притягивает к себе взоры. Кажется, она выглядит даже лучше, чем в молодости. Желающие убедиться в этом могут взглянуть на фотографии модели, которые украсят обложку очередного номера французского журнала Vogue. Мать двоих детей на страницах издания предстает в самых соблазнительных нарядах и позах. На фото в купальнике модель демонстрирует отличную фигуру, на снимке в пикантного кроя жакете и скрывающих лицо темных очках Синди предстает с распущенными длинными волосами. Другие снимки тоже способны сразить любого. Формы 42-летней Кроуфорд за годы карьеры модели, а затем и счастливого замужества и материнства изменились только к лучшему. К чести других знаменитостей, стоит отметить, что не только Кроуфорд удается сохранять молодость и свежесть. Актриса Дженнифер Энистон, которая в юности была пухленькой и малопривлекательной особой, теперь стала эталоном подражания для многих. У нее все такое же молодое лицо, а ее подтянутой фигуре могут позавидовать иные двадцатилетние девушки. Что же касается Кроуфорд, то ей, возможно, помогли занятия шейпингом. В свое время темноволосая красавица даже выпускала видеокассеты с мастер-классами. Вполне вероятно, собственная методика и помогла модели сохранить прекрасную физическую форму.