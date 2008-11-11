Бывшая девушка Иракли встречается с его приятелем

Любимец публики и исполнитель хитов Ираклий Пирцхалава недавно познакомился с новой мировой знаменитостью, Бобом Синклером. Многообещающее знакомство состоялось в московском клубе «Рай». Причем, в отношении своего нового знакомого Иракли выяснил весьма пикантную подробность. На одной из вечеринок Иракли выступал перед клубной публикой, исполнив один из своих самых популярных танцевальных хитов «Так не бывает», и сразу после него на сцене за вертушками появился всемирно известный DJ Боб Синклер (Bob Sinklar). «После выступления я к своему великому удивлению встретил в VIP-зале свою бывшую девушку… и чуть не упал со стула, когда узнал, что она давно встречается с Синклером и приехала с ним в Москву, - поделится впечатлениями Иракли, – однако, еще более приятной для меня новостью стало знакомство с Бобом». Артисты познакомились в конце вечера, точнее сказать, утром и обсудили возможность творческого сотрудничества. Правду говорят, что утро вечера мудренее. Гуру диджейского мастерства согласился создать ремикс на одну из наиболее хитовых песен Иракли. На данный момент на песню «Так не бывает» - один из последний хитов Ираклия Пирцхалавы – существует четыре официальных ремикса. Однако какие песни для ремикса предложит Бобу Синклеру российский исполнитель, пока не известно.