СМИ ждут от Анджелины Джоли еще одного ребенка

Знаменитая голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт опять ждет ребенка. Об очередной беременности актрисы сообщило американское издание In Touch Weekly со ссылкой на слова друзей четы. Несмотря на то, что близнецы Джоли и Брэда Питта появились на свет всего четыре месяца назад, американский таблоид утверждает, что актриса Голливуда снова беременна. По словам друзей пары, пишет In Touch Weekly, Джоли очень эмоциональна в последнее время и делает намеки на то, что они с Питом собираются завести еще одного ребенка. "Она верит в судьбу и позволяет природе самой проложить ее жизненный путь", - пишет издание, которое, помимо прочего, сообщает, что Питт уже знает о предстоящих переменах в его семье. Более того, сообщает портал newsru.co.il, на днях знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри пригласила Брэда Питта на свое ток-шоу. Во время доверительного разговора на глазах у всех зрителей она спросила у голливудского актера, чувствует ли он себя абсолютно счастливым. Брэд Питт ответил однозначно: "Смею вас заверить, да". На что Опра Уинфри сказала: "Я вижу". Также в шоу Брэд Питт заявил, что не против того, чтоб в его семье появились еще дети. После встречи с актером телеведущая уверила своих зрителей в том, что - без сомнений - Анджелина Джоли является для Брэда Питта любовью всей его жизни. Кстати, в середине октября в одном из телеинтервью Анджелина Джоли рассказала, что она и Брэд Питт занимаются усыновлением еще одного ребенка. Дело тормозят только бюрократические проволочки. "Нельзя начать процесс по усыновлению, пока у вас в семье будут дети младше 6 месяцев. Иначе сложно понять, насколько семья со всем справляется", - пояснила актриса. На вопрос, как дети отнесутся к новому малышу, Джоли ответила: "У нас столько детей, что они даже больше не замечают, если в дом приходят другие дети. Они все находятся в том прекрасном возрасте, когда им уже не нужны мама и папа все время, и они могут прекрасно проводить время с малышами. Они играют с ними, меняют подгузники. Им вместе весело", сообщают РИА Новости. Напомним, всего у звездной пары шестеро детей. Помимо биологических детей - близнецов Нокса Леона и Вивьен Марчелины, родившихся четыре месяца назад, - и дочери Шило Нувель, у Пита и Джоли есть еще трое усыновленных - Мэддокс из Камбоджи, Пакс из Вьетнама и Захара из Эфиопии