Марайя Кэрри сказала сексу «нет»

До свадьбы, состоявщейся в апреле этого года, ее мужу - Нику Кэннону, приходилось удовлетворять себя самому. Эту интимную подробность певица разболтала во время церемонии World Music Awards 2008, проходившей вчера в Монте-Карло, сообщают «Сутки». "Я не говорю, что у нас совсем не было близости, мы просто не делали это в полной мере. Так я чувствовала и хотела. Но я никого не хочу поддалкивать к тому же. Мы очень доверяем друг другу, и мне казалось, что будет восхитительно приятно, если мы дождемся первой брачной ночи. Так оно и было, так оно и есть до сих пор", - откровенничает Марайя Кэрри.