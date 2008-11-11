Презедент поздравил Александру Пахмутову с днем рождения

Президент России Дмитрий Медведев поздравил известного композитора Александру Пахмутову с днем рождения, сообщает regions.ru. «Выдающийся композитор, тонкий мелодист, признанный корифей современного музыкального искусства, Вы в полной мере владеете секретами профессионального мастерства и творческого долголетия», – отметил президент в поздравительной телеграмме. По его словам, песни, созданные Пахмутовой, глубоко лиричны и наполнены искренними чувствами, теплотой и оптимизмом. "Многие из них стали по-настоящему народными. Они звучат в каждом доме, их с удовольствием поют представители разных поколений, - подчеркнул российский лидер. - Отрадно, что и сегодня Вы не перестаете радовать многочисленных поклонников прекрасными музыкальными произведениями". Напомним, что Александра Пахмутова отметила свое 79-летие 9 ноября.