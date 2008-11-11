Лолита: На Первом канале многих оскорбляют и унижают

В конце прошлого года певица Лолита Милявская неожиданно для всех покинула Первый канал, где долгое время вела популярное ток-шоу «Без комплексов». Как тогда удалось выяснить, она разругалась с каналом из-за того, что её оскорбила жена Константина Эрнста Лариса Синельщикова. Правда, сама Лолита это категорически отрицала и на все вопросы отвечала, что её уход был вызван проблемами со здоровьем: - Ни теоретически, ни фактически у меня не было шанса с ней поругаться. На самом деле у меня просто заканчивается контракт с Первым каналом. Никакого продления мне никто не предлагал. Но я этому даже рада. Я уже объективно не в силах совмещать съемки передачи со своей основной работой – записью песен и концертами. Я сама себя загнала. Нельзя так много работать. Надо подумать о здоровье. У меня полное истощение организма. Температура 35,6 градусов. Давление постоянно скачет. Это называется «сбой иммунной системы». Я уже замучалась от постоянных «скорых помощей» и капельниц. Врачи меня предупредили: еще чуть-чуть – и я наживу себе крупные проблемы. Поэтому я и покидаю передачу «Без комплексов», сообщает NEWSmusic.ru А нынешней осенью канал НТВ пригласил Лолиту в качестве ведущей нового сезона программы «Ты суперстар». И вот на днях, рекламируя эту программу вместе с одним из «энтэвэшных» боссов Николаем Картозия в прямом эфире радио «Эхо Москвы», певица выдвинула совершенно другое объяснение своего ухода с Первого канала, полностью подтверждающее то, от чего год назад она так упорно открещивалась: - Это был мой принципиальный уход с этого канала… Меня не устраивало отношение к тем людям, с которыми я работала. Меня не устраивала травмоопасная сцена – периодически падали декорации, линолеум, который отрывался… И в этом смысле этот канал непобедим – пять копеек потратить на то, чтобы было новое покрытие, невозможно. А потом мне не нравилось, что очень многих людей просто оскорбляли и унижали. И я была свидетелем этого. Я за свою бригаду стояла горой, и моих двадцать пять человек никто не трогал. Но на самом деле на этом канале не принято хвалить людей и говорить спасибо. Это самый большой минус. Поэтому я одному из руководителей канала сказала в лицо – рабы никогда не дают результата. И после этого ушла.