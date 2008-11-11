1 декабря, концерт De Phazz, «Октябрьский дворец». Начало в 19:00

Стартует Всеукраинский тур фаворитов украинских меломанов германской группы De Phazz. Увидеть и услышать своих любимцев можно будет 2 декабря в Харькове, 3 декабря в Донецке, 4 декабря в Луганске, 6 декабря в Одессе, 8 декабря в Днепропетровске и 1 декабря в Киеве. Впервые в Украине состоится концертное выступление группы De Phazz в сопровождении джазового оркестра. Итак, сопровождать музыкантов во время их Всеукраинского тура будут 18 музыкантов Джазового оркестра «Лыбидь» под руководством дирижера Григория Постоя. Этому коллективу восемь лет, они Лауреаты международного джазового фестиваля «Єдність», выступали с Олегом Скрипкой на фестивале «Країна Мрій» во Львове и Киеве, постоянные участники популярнейших телепроектов «Танці з зірками», «Танцюю для тебе», «Зірка караоке». В этом году De Phazz празднует свою десятилетнюю годовщину. По этому случаю, музыканты выдвинули уникальную идею. После экскурсий в различные стили и жанры музыки, а также после несчетного количества международных концертов, De Phazz решили вернуться к тому, откуда все начиналось, и теперь они презентуют свои лучшие и любимые всеми хиты. Идея концертной программы вместе с Джазовым Биг Бендом родилась два года назад, когда De Phazz объединился с легендарным немецким оркестром HR Radio Big Band, чтобы привнести в живое выступление на сцене только естественное звучание духовых музыкальных инструментов, перкуссий и ударных, для того что бы создать особенное настроение. Цель этого проекта - создание новых активных музыкальных взаимодействий. Ключевая идея De Phazz - это открытость, готовность сотрудничать с новыми музыкантами. Популярность коллектива неоспорима, их поклонники - интеллектуалы с большой буквы. Кто случайно услышал хотя бы одну композицию этой группы - не останется равнодушным. Одного названия достаточно, чтобы перехватило дыхание. Это De Phazz (сокращение от Destination Future Jazz. Место назначения - джаз будущего). Заказ билетов по тел.: 432-1973 Цена билетов: от 80 до 800 грн.