Григорию Лепсу врачи запретили двигаться и разговаривать

11 ноября 2008, 14:51

По словам врачей, певец родился в рубашке: предыдущей ночью он находился на грани жизни и смерти, а сейчас его состояние уже можно назвать стабильным. Однако прогнозы медики делать не решаются, сейчас все зависит от того, как будет бороться с недугом организм Григория. - Григорий лежит в реанимации, - рассказала LIFE.RU пиар-менеджер артиста Майя Серикова. - И речь о том, чтобы переводить его из этого отделения, пока не идет, ему придется провести там несколько дней. Он находится под капельницей, кровотечение остановлено. Врачи запрещают ему двигаться, разговаривать и, разумеется, волноваться. Но Григория сейчас больше всего волнует не его состояние, а отмена концертов в Кремле. Когда певец пришел в себя, первыми его словами были: «Я жив». Рядом с ним все эти критически часы находилась супруга Анна. Только ей и еще нескольким близким людям врачи позволили находиться рядом с пациентом в отделении реанимации. - Григорий признался, что перед тем, как потерять сознание в гримерке, подумал: «Господи, только не сейчас», - продолжает Майя. - И его просьба была услышана. Григорий Лепс находится в реанимации городской клинической больницы имени Боткина. Вчера вечером у певца открылась язва желудка и началось внутреннее кровотечение. Это произошло в подмосковном Дмитрове, в гримерке перед началом концерта. Давление упало до критической отметки, исполнителя доставили в местную клинику, где ему оказали первую помощь. - Мы благодарны врачам за оперативные действия, - говорит Майя. - Счет тогда шел на секунды... Специалисты пока не могут определить, что именно спровоцировало приступ. - Причин может быть несколько, - признается Майя, - от инфекции до нарушения диеты. Григорий живет как все обычные люди, не слишком задумываясь о своем здоровье до тех пор, пока не случится кризис. А такой кризис в жизни Григория Лепса уже был. В 1995 году он в тяжелейшем состоянии попал в больницу. - Все были уверены, что я не выживу, - рассказывал об этом случае сам Григорий. - В палате, где я лежал, в живых никого не осталось. Но выкарабкался. Спасибо маме, которая приехала в Москву, чтобы ухаживала за мной. И конечно, Господу Богу. Он дал мне второй шанс, и я пытаюсь его использовать на все 100 %. Когда артист выписывался из больницы, врачи предупредили, что один глоток спиртного, может для него стать последним. С тех пор прошло больше десяти лет. Лепс не употребляет алкоголь и наркотиков. - Много было разных периодов в моей жизни, - признается он. - И только страх умереть молодым меня остановил от повторений тех или иных ошибок.

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