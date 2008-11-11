Витас довел поклонницу до обморока

Чего только не происходит с артистами во время концертных выступлений. Весьма щекотливая ситуация случилась на концерте Витаса в Китае. Во время исполненич его песни девушка, которой он позволил подняться на сцену – упала в обморок! Это произошло на стадионе Шанхая: в присутствии 40.000 зрителей поклонница из Кореи потеряла сознание прямо в руках Витаса. Выдержать близость кумира оказалось не под силу 22-летней Ми Ён, и она рухнула на сцену во время сольного концерта певца. В гримерке девушке оказали первую медицинскую помощь и отправили в городскую больницу. Как выяснилось, Витас даже не успел дотронуться до пострадавшей, как она в порыве любви к певцу – потеряла сознание! Так сказать, испытала китайский культурный шок. Кстати, в это время огромное количество девушек, не попавших на концерт, "разносили" помещение стадиона, жестко атакуя служебные выходы. К счастью, никто из них в медицинской