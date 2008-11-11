Зверев не сберег подарок Пугачевой

Нелучшим образом закончилась деловая поездка Сергея Зверева в Новороссийск. Вернувшись в гостиничный номер после выступления, законодатель моды не обнаружил дорогих часов Patek Philippe. - Я вернулся после концерта в номер, и, что вы думаете, часов моих Patek Philippe нет. Я сначала думал, может, упали или закатились куда-нибудь, а оказывается - нет, - возмущенно делится Зверев. После того как выяснилось, что дизайнерские швейцарские часы действительно пропали, а не закатились под кровать, король гламура закатил настоящий скандал. - Вы в своем уме?! Вы даже себе не представляете, что это за часы! Вы понятия не имеете, насколько это дорогой для меня подарок, - возмущению обворованного Зверева не было предела. Администраторы отеля и помощники артиста в панике бросились обыскивать номер. Зверев же в прямом смысле слова был готов рвать и метать. Беспокойство и ярость звезды вполне обоснованы: как удалось выяснить LIFE.RU, стильное украшение стоимостью порядка 45 000 долларов подарила Сергею сама Алла Борисовна Пугачева. Дорогой подарок примадонна вручила Звереву в день его рождения. - Я в шоке! Да вы что, о...ли, что ли, срочно ищите! Бегом!.. - требовал модный стилист. Увы, потерю найти не удалось.