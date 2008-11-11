Почему Пугачева проигнорировала концерт памяти Танича

Примадонна стала одной из немногих знаменитостей, не явившейся на вечер памяти известного поэта, состоявшийся в Кремлевском Дворце. Мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею, начинал готовить сам Михаил Исаевич, но полгода назад его не стало. Дело завершила его супруга – поэтесса Лидия Козлова. Все заблаговременно приглашенные звезды приехали, включая Иосифа Кобзона, Надежду Бабкину, Эдиту Пьеху и многих других. За кулисами обсуждали отсутствие одной лишь Аллы Борисовны. А ведь именно с песни Танича «Робот» примадонна начала свою карьеру в шестнадцать лет. Светские сплетники тут же предположили, что Пугачева в очередной раз не захотела встречаться с Кобзоном и, сославшись на недомогание, не приехала на концерт. Однако, во избежание кривотолков, вдова Танича разъяснила нам истинную причину неявки Аллы Борисовны. Как выяснилось, все дело в возрасте. «Алла Борисовна сказала, что очень благодарна моему мужу за «Робота», но считает, что было бы неуместно исполнять ее на этом концерте. «Представьте, выходит 59-летняя тетка и поет «Робота»?» - сказала она мне. Сложно было с ней не согласиться, а других знаковых песен у них не было. Так что, к сожалению, пришлось провести концерт без Пугачевой», - сказала нам Лидия Николаевна.