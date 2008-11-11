Блондинки из Reflex осваивают интернет-технологии

На днях очаровательные солистки хитмейкера отечественной сцены – группы Reflex – «прописались» в интернет-блогах. Теперь блондинки всерьез осваивают интернет-пространство и даже завели свои блоги! Девушки рассказывают о приключениях из жизни блондинок и делятся новостями о делах группы. Вокалистка Женя Малахова уже выложила фотографии с гастролей в Горно-Алтайске, где девушки отрывались на свежем воздухе, изображая сказочных фей и ведьмочек на лоне девственной природы. В скором времени участницы группы обещают завалить блоги фото- и видеоматериалами, а также поделиться с фанатами деталями из своей личной жизни. «Все мои друзья уже давно освоили интернет-общение, поэтому и я решила не отставать, – рассказывает Женя Малахова. – Так мы сможем стать ближе к поклонникам и оперативно делиться событиями из нашей жизни». «Ура, товарищи! – пишет в своем блоге Настя Студеникина. – У меня теперь тоже есть блог, как у каждого продвинутого человека! Буду пытаться всячески раскрыть свой внутренний мир - мне это, признаюсь вам, просто необходимо! Ждите фото, видео и еще много-много всего. А если вам все говорят, что вы абсолютно чокнутый человек, то с превеликой радостью буду ждать вас у себя в друзьях…!