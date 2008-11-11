Пол МакКартни озвучит одного из персонажей четвертого «Шрэка»

Британский музыкант сэр Пол МакКартни примет участие в создании четвертой части мультфильма "Шрэк" киностудии DreamWorks. Экс-битл озвучит одного из второстепенных персонажей картины, выход которой запланирован на 2010 год. Ранее появлялась информация, что музыкант также намерен написать саундтрек к фильму, однако соответствующей договоренности пока не достигнуто. В озвучке четвертой части "Шрэка", которую снимет режиссер Майк Митчелл, помимо МакКартни примут участие Камерон Диаз, Майк Майерс, Эдди Мерфи, Антонио Бандерас и, возможно, Том Круз.