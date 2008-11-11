Comedy Club подрался с женщинами

Резидентов Comedy Club редко можно застать врасплох и уж тем более испугать. Однако только на сцене они такие бесстрашные и веселые. Оказавшись вдали от родины, у самых недр вулкана, популярные артисты утратили находчивость в шутках и в упорной борьбе уступили в юморе женскому шоу Made in Woman. Канары давно называют "землей, где обитают боги", поэтому прославленные резиденты популярной программы Comedy Club местом своих состязаний с женским юмористическим шоу Made in Woman выбрали именно эти живописные острова. Целую неделю женский шоу-проект пытался утереть нос мужскому юмору и в итоге взял вверх. Правда, резиденты как настоящие мужчины свое поражение списывают на женские чары, которым они вынуждены были поддаться. "Тема нашего фестиваля была - "Битва полов", - поведал корреспонденту Дней.Ру уставший после долгого перелета Тимур Каштан Батрутдинов. – Неделя была просто шикарная благодаря ежедневным соревнованиям с девушками, за которых я, кстати, и болел. Сначала мужчины выигрывали, и за это я их всячески ругал. Но после они повели себя как джентльмены и в самой решающей схватке дали слабину. Мужчина должен давать женщине выигрывать!" "Битву полов" разнообразил отпущенный резидентам выходной. Но "камедийщики" решили и тут пощекотать себе нервы. Девушек-юмористок им заменили огнедышащие горы. "У нас был один выходной день без концертов и без соревнований, - продолжает рассказывать Тимур. - Мы отправились на Ланцерот - один из Канарских островов, славящийся огнедышащими горами и пещерами. Там - как на Марсе, из-за следов, оставленных вулканом, извержение которого было относительно недавно, в XVIII веке. На этом острове понимаешь, что находишься на планете, которая таит в себе много загадок, тайн и сюрпризов. Было очень неуютно. Мы все ощутили самый настоящий животный страх".