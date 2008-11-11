ШОК! Певица Лолита выставила дочь на улицу

Певица Лолита еще только готовится отметить свой день рождения, а ее дочь Ева уже стала на год старше. Праздник для девочки звездная мама устроила весьма своеобразный. Привыкшая всегда удивлять публику певица выставила ребенка на улицу. Кроме того, Лолита предлагала всем желающим забрать у нее дочку. Выглядело это действительно странно: женщина в длинном белом пальто, в которой прохожие быстро распознали известную артистку, выкрикивала: "Отдам девочку", "Вам девочка не нужна?" Стоявшая рядом дочь певицы резонно добавляла: "Только в хорошие руки". Оказалось, таким странным способом Лолита решила внести элемент шоу в осенние городские городские будни. Чтобы развеселить себя и прохожих, артистка и ее дочь придумали игру "Отдам девочку в хорошие руки". А для именинницы "шоу" началось с самого утра. По такому случаю артистка даже прибыла в Киев - там Еву воспитывают мама и отчим Лолиты. Ради дочери Лолита отменила репетиции новой концертной программы и отправилась прямиком в школу, где учится Ева. Учебный день закончился походом по магазинам и выбором подарков. Закупив огромное количество нарядов, Лолита и Ева прогулялись по городу. Тогда-то певице и пришла в голову затея с "отдачей" ребенка. К счастью, никто из прохожих не решился забрать дочку у звездной мамы, а праздник переместился в один из лучших киевских ресторанов. Как оказалось, именинница хорошо подготовилась к торжеству. Весь вечер она пела, танцевала и даже взялась научить маму модным танцевальным движениям. Празднования закончились только поздно вечером. Лолита уложила виновницу торжества спать и умчалась на гастроли. А Еву на следующий день ждал еще один праздник - с одноклассниками и ее любимым персонажем Джеком Воробьем.