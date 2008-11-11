Сын Бритни Спирс попал в больницу

На днях Бритни Спирс и ее сыновья Джейден Джеймс и Шон Престон отправились вместе в путешествие впервые за долгие месяцы. Напомним, в начале года певице вообще было отказано в праве видеться с детьми, а до того из-за личных проблем Бритни тоже не так много времени уделяла детям. Когда состояние звезды перестало вызывать опасения у врачей и родных, Спирс разрешили встречаться с малышами. Бритни показала себя настолько адекватной и хорошей мамой, что ей доверили свозить Джейдена и Шона в Луизиану - там певица выросла и там же до сих пор живут ее мать и младшая сестра Джейми Линн. К несчастью, поездка обернулась для Спирс большими неприятностями. Младший сын Джейден Джеймс неожиданно почувствовал себя плохо. "В один момент Бритни и ее сыновья расслаблялись и наслаждались своим первым за последние месяцы визитом в Кентвуд, и в следующий момент Джейден вдруг заболел", - сообщил близкий к семье источник. Обеспокоенная Спирс набрала номер "скорой помощи". Узнав, что врачи смогут прибыть только через полчаса, певица сама домчала ребенка до больницы. Медики не смогли сразу определить, почему у мальчика случился приступ. Малыша оставили на ночь на обследование. Его звездная мама отказалась покидать палату и потребовала поставить для нее дополнительную кровать. Судя по всему, у мальчика был сильный приступ аллергии. Врачи в итоге определили причину недомогания как реакцию на что-то, попавшее в желудок ребенка. Медикам удалось быстро стабилизировать состояние Джейдена Джеймса. Его уже выписали из больницы. Как пишет Daily Mail, встревоженный отец мальчика Кевин Федерлайн собирается вылететь в Луизиану, чтобы повидать сына.