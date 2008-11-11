Почему Игорь Угольников исчез с экранов

Шоумен Игорь Угольников 10-15 лет назад был одной из самых значимых фигур на отечественном телевидении. Его программы от множества других продуктов телеиндустрии отличали прекрасное чувство юмора, актуальность и новизна. Эпоха шоу "Оба-на!", "Доктор Угол" и "Добрый вечер" давно ушла в прошлое. С тех пор Игорь Угольников благополучно исчез с экранов, появившись лишь в титрах альманаха "Фитиль" в качестве продюсера, пишет "Московский комсомолец". После этого Угольников исчез снова. Причины такого теленебытия для самого шоумена очевидны. "Где работать-то на нынешнем телевидении? - вопрошает он. - Пока что мой юмор никому не нужен. Я очень скучаю по своим телешоу. До сих пор впрок себе пишу, придумываю что-нибудь забавное, записываю увиденное. Четыре года продюсировал сатирический тележурнал "Фитиль". Но потом устал и оставил эту затею". Хотя современное телевидение и не совсем нравится Игорю Угольникову, он все же готов выделить нескольких достойных коллег. Тех, что могли сравниться с самим Угольниковым образца 1995 года. "Это в первую очередь Ваня Ургант, - сказал Угольников. - И еще трое ребят - Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. Это люди, которых я уважаю как профессионалов и по-человечески люблю. И вижу уровень их работы. Не ниже пояса, а мозгами". Впрочем, несмотря на наличие таких конкурентов и сам Игорь не собирается долго оставаться без дела и вне поля зрения публики. "Что касается телевидения, то недавно я придумал новую развлекательную программу, - поделился шоумен. - Хотя мне кажется, что людям сейчас не до моего юмора. Мне повезло: я на телевидении начал работать во времена перестройки, путчей, серьезных политических коллизий. Я тот период называю эпическим временем. И тогда телеюмор был спасением от повседневных стрессов, которых сейчас поменьше. Но я искренне надеюсь, что моя затянувшаяся - десятилетняя - телепауза вот-вот закончится".