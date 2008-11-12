Индийские ткани вдохновили Вячеслава Зайцева на новую коллекцию

Российский модельер Вячеслав Зайцев, представивший в Индии свою новую коллекцию, готов создать серию моделей на основе индийских тканей. "Я нашел много тканей, которые послужат основой для новой коллекции", - сказал Зайцев на пресс-конференции в Российском информационном центре РИА Новости в Нью-Дели. Накануне состоялся показ новой коллекции Зайцева, которая уже включала некоторые модели из индийского шелка. Дефиле прошло в одном из крупнейших концертных залов индийской столицы и вызвало живой интерес зрителей. По словам Зайцева, он работает с индийским материалом уже 10 лет, потому что "здесь удивительная культура создания тканей". "И хлопок, и шелк - совершенно потрясающие. Я был в одном только магазине, и глаза разбежались - хотелось взять все!" - отметил художник. Зайцев признался, что обсуждает с индийскими партнерами возможность выпуска в Индии одежды под его маркой на основе франшизы. В случае успеха этого предприятия, Индия станет первой зарубежной страной, где будет запущен выпуск разработанной им одежды.