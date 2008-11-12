Кети Топурия заговорила о своей сексуальной ориентации

Вокалистка Кети Топурия поразила своей естественностью и непринужденностью на недавно прошедших концертах группы "А-Студио". Несмотря на то, что одной из главных интриг было исполнение Кети песни «Осень рисует» (раньше ее пел первый солист «А-Студио» Батырхан Шукенов), девушка умудрилась… забыть листочек с текстом песни в гримерке. Пока специально обученный человек искал за кулисами нужную шпаргалку, Серкебаев распорядился внепланово играть «Душу». Когда «Осень» все же нашлась, выяснилось, что нерадивая Кети забыла в гримерке и свой сет-лист концерта. Расторопный техник с успехом выполнил и это задание, а находчивая певица предложила ему поехать к ней домой и навести там порядок, сообщает TopPop.ru. На концерте девушка без конца шутила, вспоминая крылатое выражение про «творческих узбеков» просила не посылать ей этого пожелания, поскольку один представитель Узбекистана в «А-Студио» уже есть. По поводу песни, написанной ее подругой, Кети говорила: «Она уже старая» - и тут же лукаво делала вид, что это выражение относится к автору этой композиции. Ранние песни «А-Студио» были вынесены в отдельный акустический блок. По этому поводу Кети заметила, что поскольку до нее в группе пел «мужик», то она отказывается исполнять эти вещи – дабы ее «не заподозрили в неправильной ориентации». «Эти песни исполняют у нас бэк-вокалисты, - пояснила Кети. – Чтобы сомнения по поводу ориентации были не только насчет меня». Две девушки и парень под ненавязчивый аккомпанемент спели попурри из «Джулии», «Солдата любви», «Белой реки» и проч., а Кети им лишь подпевала. Среди бэк-вокалисток оказалась вдова певца Мурата Насырова, трагически погибшего в прошлом году, Наталья Бойко. Байгали Серкебаев пояснил, что Насыров был их другом, поэтому с некоторых пор Наталья стала полноправным членом «А-Студио». В качестве дани памяти Мурату «А-Студио» сыграли его песню «Моя история». В эти моменты людей не покидало поразительное ощущение, что сам Мурат Насыров незримо присутствует на сцене и исполняет ведущую вокальную партию! Кроме песен из репертуара «А-Студио», на концерте прозвучала и инструментальная композиция «Катрин», написанная гитаристом «А-Студио» Федором Досумовым. Но самым сильным «липическим отступлением» оказалось неповторимое шоу второго клавишника и композитора «А-Студио» Андрея Косинского. Сначала он потрясающе похоже сымитировал фирменные танцы Майкла Джексона, а потом исполнил песню «Буква Р», посвященную, по его словам, публичным людям, которые не умеют выговаривать какие-нибудь звуки. Логично, что припев этого сюрреалистического творения в стиле регги больше походил на скороговорку: «Маленький цифровой ревербератор с регулятором громкости Volume реверберировал, реверберировал, да не выреверберировал» Слушая этот поток сознания, потрясенная Кети лишь разводила руками и обескуражено признавалась: «Я так до сих пор и не поняла, о чем эта песня», пишет km.ru.