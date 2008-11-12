Украинский шоу-биз пополнился очередными неадекватами (ФОТОфакт)

Откуда появился коллектив "КАМОN!!!" точно не известно. Его участницы – сестры Алиса и Ксюша, производят впечатление не совсем адекватных людей. Согласно одной из версий, сестры КАМОN!!! – главные фигуры нидерландской порноиндустрии, которые решили распроститься с прошлым и начать новую жизнь. Другая версия свидетельствует, что они – полупросветленные медиумы, которые на собственном примере решили продемонстрировать современному миру все его безумие. По третьей версии, КАМОN!!! является внебрачными детьми Жанны Агузаровой и живым свидетельством экспериментов их мамы с запрещенными веществами. С момента появления девушек в Украине, они неперестанно изучают местные традиции и обычаи, а также флору и фауну столичных клубов. Результатом таких опытов стала песня «Каблы, КАМON!!!». С ее помощью можно взглянуть на местную «тусовку» глазами странных девушек, которые очень быстро научились привычкам местной «элиты». В клипе на песню «Каблы, КАМОN!!!» вы не увидите ни одного обнаженного или полуобнаженного тела – это акция протеста против цензуры. Если полностью раздеться цензура не позволяет, то незачем размениваться на пустяки – считают девушки.