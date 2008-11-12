Мать маньяка умоляет Алсу простить сына

Мать 31-летнего Юрия Латенко, который на протяжении трех лет держал в страхе одну из самых богатых и звездных представительниц отечественного шоу-бизнеса, слезно умоляет певицу Алсу простить ее сына. Людмила Вячеславовна хочет встретиться с артисткой и ее мужем, чтобы попросить прощения за все, что натворил Юрий. Сейчас 31-летний Юрий Латенко находится в следственном изоляторе «Бутырка». Парня обвиняют в угрозе убийством Алсу и ее отцу. Мать - Юрочка безобидный, - заламывает руки измученная переживаниями Людмила Вячеславовна. - Представляете, он, такой «ботаник», сидит в тюрьме с настоящими уголовниками. Сокамерники его там уже один раз избили, и никто не гарантирует, что это не повторится вновь! Юрия мать воспитывала одна. Отец ушел из семьи, когда Юра был совсем маленьким. - Когда я сказала ему, что Юре грозит тюрьма, он даже отказался дать денег на адвоката. Сказал: «Пусть сам теперь расхлебывает!» Людмила Вячеславовна уверена: ее сын уже искупил свою вину. Он уже полностью наказан за то, что угрожал Алсу и ее родителям. - Я бы хотела извиниться перед Алсу и ее родственниками за все оскорбления, - говорит Life.ru мать. - И попросить их, чтобы забрали заявление. Ведь вся его вина заключается в том, что он любит Алсу. Жить без нее не может, вот и выражает свою любовь... В этом нет ничего криминального. Угрозы Материнское сердце не может смириться с тем, что ее ребенок - кровожадный монстр. Но те откровения, которые разместил на своем интернет-сайте Юрий Латенко, напугают кого угодно. «Я перегрызу твоему отцу глотку, если он запретит тебе в этом году выйти за меня замуж... Я тебя люблю... Алсу, я хочу тебя в постель по-настоящему». После прочтения этих строк становится ясно, что Алсу и ее мужу Яну Абрамову, который лично участвовал в задержании, было чего бояться. - И зачем мы приехали в эту Москву, - сокрушается мать парня (Людмилу Вячеславовну и Юрия позвали в Россию для участия в телешоу. - Авт.). - Жили бы себе в Киеве... Теперь же получается, что он ехал сюда, чтобы убить Алсу. Это же бред. Он мухи не обидит! Сейчас Людмила Вячеславовна хочет только одного: упросить мужа Алсу забрать заявление и отвезти сына домой. А там - отключить Интернет, чтобы он больше никогда не мог писать свои страшные признания.