Наталья Подольская сделала пластику (ФОТОфакт)

В нынешнем сезоне у звезд просто какой-то бум - только отвернешься, а уже очередная красотка на себя не похожа. Меняются барышни, безусловно, не в худшую сторону. Но все равно непривычно. К услугам хирургов недавно прибегла и нынешняя супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская, соощает "КП". Едва уловимые на первый взгляд перемены внешности коллеги по цеху смогли оценить за кулисами в Кремле во время записи концерта «Лучшие песни-2008». Как нам показалось, носик у певицы стал заметно меньше. Не сказать, что Наталья до операции выглядела как-то не так - отнюдь! Забавно другое: Подольская уже не первая женщина в жизни Преснякова, кто прибегает к данному методу улучшения внешности. Первая супруга Владимира Кристина Орбакайте в свое время тоже изменила форму носа. А сегодня никто уже и не представляет Кристину с другим лицом.