Дядя Жора обратился с заявлением к мэру Леониду Черновецкому

В течение многих недель зрители проекта «1+1» шоу «Танцую для тебя» голосовали за одну из самых ярких и жизнерадостных пар - Ирину Бочай и «дядю Жору» Вадима Мичковского. Они стали народными любимцами и благодаря зрительской поддержке, дошли до финала и заняли почетное второе место. Мама восьмерых детей Ирина Бочай танцевала в проекте ради мечты – дать своим детям хорошее образование, в том числе затем, чтобы они в будущем смогли обеспечить себе более достойные жилищные условия, чем те, которые имеют сейчас. На данный момент семья из 10 человек ютится на площади около 50 кв.метров, что не соответствует ни нуждам семьи, ни законодательству Украины. Как финалистка шоу, Ирина получила от канала «1+1» 25000 тысяч гривен и автомобиль Skoda Fabia. Но кроме этого организаторы и партнер Бочай, резидент Comedy Club Вадим Мичковский, решили помочь многодетной семье и обратить внимание городских властей на жилищные проблемы семейства Бочай. «Канал «1+1» обратился к мэру города Леониду Михайловичу Черновецкому с просьбой помочь семье Бочай и улучшить их жилищные условия. Я как партнер Ирины, присоединяюсь к обращению руководства канала «1+1» и организаторов шоу, и прошу Вас, Леонид Михайлович, помочь. В течение трех месяцев я был рядом с Ириной, видел, как живет ее семья, и условия их жизни меня просто шокировали! Власти все-таки должны заботиться о таких семьях – их не так уже и много в Украине! - и поощрять желание граждан увеличивать население нашей страны. Поэтому прошу Вас посодействовать в решении этого вопроса и предоставить семье Ирины Бочай новую квартиру».