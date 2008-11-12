Галкин станет ведущим новогоднего огонька на канале «Россия»

На днях юморист и популярный ведущий Максим Галкин встречался с работниками телеканала «Россия». Как оказалось, он расторг трудовой договор с Первым каналом. Теперь поклонники Галкина смогут лицезреть своего любимца только на «России». Не так давно Максиму предложили стать ведущим телешоу «Звездный лед», на что он безоговорочно согласился. А Первый канал затаил обиду на юмориста. В результате продюсперы телеканала нашли нового ведущего в программе «Кто хочет стать миллионером?», сообщает «Комсомольская правда». Мгновенно со стороны бывших коллег появилась зависть, ведь не каждому удается сразу завоевать популярность телеканале-сопернике. Галкин выслушивал замечания по поводу своего неправильного решения. По мнению бывших коллег ему следовало продолжать работать на Первом канале. Большинство из них считало, что кроме работы в проекте «Звездный лед» ему никуда не удастся влезть. Но Галкин не ошибся с выбором работы. Однако теперь продюсеры канала «Россия» обсуждают с Максимом его участие в новом телевизионном шоу. Приехав в стены «родного» канала на своем «Бентли», Галкин получил предложение стать ведущим новогоднего огонька, который зрители будет смотреть в новогоднюю ночь по каналу «Россия». Кстати, на протяжении последних трех лет «Первый канал» является лидером во всех рейтингах благодаря трансляции новогоднего концертного выступления Максима Галкина. Можно представить, насколько поднимутся рейтинги «России», если Галкин примет предложение телеканала.