Cын Уилла Смита сыграет в римейке Карате кида

Студия Columbia Pictures снимет новую версию фильма 1984 года "Карате кид", главную роль в котором сыграет 10-летний Джейден Смит - сын актера Уилла Смита. Об этом сообщает Variety. Уилл Смит выступит одним из продюсеров фильма. Съемки картины начнутся в Пекине в 2009 году, сообщает Lenta. Дебютным фильмом Джейдена Смита стала картина "В погоне за счастьем" Columbia Pictures, где также сыграл Уилл Смит. Как отмечает издание, Джейден Смит увлекается карате. Всего было снято четыре фильма "Карате кид", при этом в последнем главную роль играла Хилари Суонк, двукратная обладательница "Оскара".