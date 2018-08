20 ноября, Легендарному арт-клубу «44» – 7 лет!!! Начало в 21.00

20 ноября свой 7-й день рождения будет отмечать культовое музыкальное заведение – «44»! Присоединиться к празднованию этого знаменательного события клуб приглашает всех своих старых и новых друзей. Многие известные представители шоу-бизнеса и культуры также придут поздравить заведение с этой значимой датой! Вот уже на протяжении многих лет «44» – любимое место сбора столичной богемы: музыкантов, художников, писателей, а также студентов и просто активных, талантливых и целеустремленных людей. Здесь каждый чувствует себе комфортно, так как главное, что всех объединяет – это музыка! Именно поэтому, не отступая от традиций, свой день рождения клуб «44» также отпразднует музыкально! Стиль Disco – станет резидентом клуба на этот вечер и подарит всем присутствующим море драйва и позитива! В программе вечера: • Незабываемый праздничный фуршет • Море самого свежего и самого вкусного пива • Реки неповторимого изысканного вина • Шоу-программа и поздравления от друзей • Музыкальное сопровождение от коллективов: - Chill Out - VIA Paradox - My cat’s wife Имя хедлайнера заранее не разглашается • После полуночи – жаркое after party • Призы и подарки получат все!